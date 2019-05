JoJo: Vento Aureo, un sexy Bruno Bucciarati diventa una penna a sfera!

Di recente, l'anime di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo è andato in pausa un settimana per la Golden Week e il suo ritorno è previsto per il 10 maggioprevisto per il 10 maggio. Chiunque di noi ha sempre con sé una penna a sfera e di conseguenza, la combinazione di quest'ultima con Le Bizzarre Avventure di JoJo, potrebbe essere perfetta.

Ebbene si, sembra che la penna definitiva a tema JoJo si finalmente arrivata. Nella galleria di immagini che potete trovare in fondo alla notizia, si può ammirare la nuova fantastica Figure Pen di Bruno Bucciarati, uno dei personaggi principale della quinta parte del manga di Hirohiko Araki, Vento Aureo.

Il corpo semi-nudo di Bucciarati sembra inoltre essere l'attrazione principale di questa penna, che mostra il portatore di Stand mentre si toglie la giacca mostrando una spalla. Inoltre, Bucciarati si trova in cima ad un pilastro romano rotto ed alla base è possibile vedere il suo potere Stand, Sticky Fingers. Si tratta sicuramente di una penna in grado di fare la sua figura sulla propria scrivania, ma sarebbe anche interessante tirarla fuori dalla borsa per firmare un documento.

Il preordine della penna è aperto sul negozio online Animate fino al 24 maggio, mentre la spedizione degli ordini è prevista per agosto. Il prezzo di questa fantastica penna è di 5.400 yen (circa 43,72 euro al cambio attuale). Infine, vi consigliamo la lettura di un nostro articolo su l'evoluzione di Le Bizzarre Avventure di JoJo e vi ricordiamo che l'anime di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo è disponibile sulla piattaforma di streaming VVVVID, in simulcast e sottotitolato in italiano.