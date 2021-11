Jojo: Vento Aureo, Trish Una splendida nel cosplay della giapponese Momo

Il mondo di Jojo ha tutta l'attenzione virata verso Jojo: Stone Ocean, sesta serie che avrà Jolyne Kujo come protagonista. La ragazza è la prima ad aver ricevuto il ruolo di Jojo, ma non vanno dimenticate tutte quelle donne e ragazze che hanno preso parte alle serie precedenti e che comunque hanno contribuito, come Trish Una di Jojo: Vento Aureo.

Tornando alla scorsa serie di David Production, ricordiamo come Trish sia stata uno degli elementi cardine della serie, con Bucciarati e il suo gruppo, in cui c'era anche il protagonista Giorno Giovanna, pronti a difendere con la vita la ragazza prima da alcuni killer e poi dal boss di Passione stesso. Il risultato è stato un Jojo: Vento Aureo che ci ha portati in giro per la penisola italiana, partendo da Napoli e finendo poi a Roma.

Il ruolo di Trish è evidente, essendo la figlia di Diavolo, con la ragazza che è riuscita a dare anche il suo contributo dopo aver risvegliato lo stand Spice Girl. La cosplayer giapponese Momo ha deciso di tornare ai vecchi episodi della serie di Araki e presentare la sua versione della ragazza. Vediamo così un cosplay di Trish Una da Vento Aureo con una posa alla Jojo nella prima foto, mentre nella seconda si possono ammirare meglio i dettagli in primo piano.

Sapevate che Giorno doveva essere la prima donna protagonista di Jojo?