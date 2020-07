JoJo: la voce di Giorno Giovanna sposa una doppiatrice di Tokyo Ghoul

I doppiatori Kensho Ono e Kana Zanazawa, rispettivamente de le Bizzarre Avventure di JoJo e Tokyo Ghoul, hanno annunciato sui social la loro unione in matrimonio, che suggella un relazione iniziata nel 2017.

Di seguito riportiamo le parole del doppiatore delle Bizzarre Avventure di JoJo:

"Lei è appassionata del suo lavoro, è sempre allegra e mi rende felice quando siamo insieme, ha molte qualità che io non possiedo".

Nel caso non abbiate mai sentito parlare dei due doppiatori, vi forniamo un veloce riepilogo della loro carriera all'interno dell'industria dell'animazione. Ono può contare su un curriculum sconfinato, avendo lavorato nel corso degli anni a diversi anime di notevole caratura; citiamo IDOLISH 7, Pokémon, l'Attacco dei Giganti, Kuroko's Basketball. La sua ultima performance attoriale, come anticipavamo in apertura d'articolo, ha riguardato l'interpretazione di Giorno Giovanna ne le Bizzarre Avventure di JoJo.

Anche la Hanazawa ha costruito nel tempo una carriera di successo; oltre ad essere una doppiatrice, nota per aver lavorato su Tokyo Ghoul, Orange e Princess Jellyfish, è anche un'attrice e cantante giapponese.

I due artisti hanno lavorato insieme a svariati progetti - la serie animata di Magi, Bungo Stray Dogs, Pop Team Epic, Fairy Tail e molti altri ancora.

