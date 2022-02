Jojo x Converse: le All Star ufficiali per delle Jojo Pose con ancora più stile

Sebbene l'hype di Jojo possa essere scemato a causa di Netflix, la creatura nata dalla brillante mente di Hirohiko Araki è ancora tra le più amate e apprezzate dalla community. E da ora, potrete esibirvi in nuove Jojo Pose con ancora più stile!

A quanto pare, il noto marchio di moda pare avere a cuore l'industria di anime e manga giapponesi. Dopo la partnership Converse x Pokémon, avviata per il 25anniversario dei mostriciattoli, sono in arrivo delle altre All Stars Chuck Taylor a tema. Questa volta, le sneakers celebrano il recente debutto su Netflix della sesta serie Le Bizzarre Avventure di JoJo Stone Ocean.

L'avventura di Jolyne Cujo ha ispirato il brand d'abbigliamento per il lancio di un paio di scarpe imperdibili per gli appassionati della serie. Le All Stars in questione hanno lo stesso motivo dei vestiti della prima protagonista femminile dell'opera, nonché una trama che la ricorda. Inoltre, dai lanci pende un ciondolo che reca il simbolo della farfalla.

Questo modello da collezione è disponibile al preordine sullo store ufficiale di Premium Bandai, a un prezzo di 13.200 yen, ossia, al tasso di cambio attuale, circa 100 euro. La consegna del prodotto è previsto per il mese di marzo 2023, ma non lasciatevi scoraggiare da questa data remota, poiché presto risulteranno introvabili, se non a prezzi folli. Cosa ve ne pare, vi piacerebbe portarle ai piedi?