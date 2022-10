Jojo x Super Mario: l'incontro tra le serie grazie al doppiatore Charles Martinet

In Le Bizzarre Avventure di Jojo l’autore, Hirohiko Araki, ha inserito molti riferimenti al mondo reale, a partire dai nomi di gruppi musicali usati per gli Stand fino ad ambientazioni più che riconoscibili. Tuttavia, stavolta i fan hanno scovato un crossover inaspettato tra l’universo di Jojo e il colorato mondo di Super Mario.

L’attore e doppiatore americano Charles Martinet presta la voce all’icona Nintendo dal gioco Super Mario 64, pubblicato nel 1996. Tre anni prima però Martinet aveva preso parte alla serie OAV di Le Bizzarre Avventure di Jojo, andando a ricoprire ruoli secondari ma che i fan, a distanza di quasi trent’anni, non hanno dimenticato.

L’utente Pichuunnn ha infatti condiviso su Reddit un post, riportato in calce, dove è presente l’estratto di un episodio in cui Martinet interpreta il senatore Wilson Philips. Nei secondi finali è possibile anche vedere lo stesso Martinet durante la sessione di doppiaggio di quelle scene, andate in onda per la prima volta negli USA nel 1994. Un incontro totalmente inaspettato tra due universi profondamente diversi tra loro. Diteci cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.

In conclusione ricordiamo che l’ultimo cour di episodi di Jojo Stone Ocean arriverà a dicembre su Netflix, e vi lasciamo al video messaggio di Araki per l’evoluzione della serie.