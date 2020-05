Da Jojo a Zelda: ecco come sarebbe Giorno con lo stile di Wind Waker

La quinta stagione dell'opera di Hirohiko Araki, Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo ha indubbiamente riscosso molto successo, soprattutto per la stravaganza dei personaggi principali, tra cui rientra anche il protagonista, Giorno Giovanna, che un fan ha voluto rappresentare seguendo uno stile diverso, quello di Zelda Wind Waker

L'utente @PeachieIchor ha condiviso su Reddit il disegno che trovate in fondo alla pagina. Riprendendo lo stile cel-shading visto nel primo Zelda ad essere pubblicato per la console GameCube di Nintendo, il fan ha ricreato perfettamente il personaggio di Giorno, rendendolo naturalmente più semplice e meno dettagliato dell'originale.

Oltre alla parola "vento" che compare nei titoli di entrambe le opere, possiamo notare un elemento in comune tra Jojo e Zelda. Queste immense serie adottano un'ottica generazionale, se da un lato infatti vediamo il passaggio di testimone da un Joestar all'altro, in ogni nuovo titolo di Zelda veniamo trasportati in dimensioni alternative, dove ritroviamo però i personaggi di Link, Zelda e Ganondorf.

Naturalmente le due opere rimangono profondamente diverse, sia per le tematiche trattate, sia per il modo di trattarle, ma è comunque interessante vedere Giorno Giovanna in versione chibi, che riprende lo stile di uno dei giochi di Zelda più apprezzati di sempre. In attesa di qualche notizia riguardante la sesta stagione di Jojo, vi lasciamo alla nostra recensione di Vento Aureo.

E voi cosa ne pensate di questo simpatico omaggio? Vorreste vedere i personaggi di Jojo in altri stili? Fatecelo sapere con un commento.