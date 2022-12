JOJOLANDS arriva nel 2023, è ufficiale: rivelata la data di uscita precisa della parte 9

Hirohiko Araki è un mangaka che ha legato il suo nome principalmente a un certo fumetto. Pur avendo una carriera pluridecennale che ha toccato anche altri prodotti, è con Le Bizzarre Avventure di Jojo che viene sempre identificato. Il manga generazionale, un tempo pubblicato su Weekly Shonen Jump, è uno dei pochi a rinnovarsi sempre a ogni serie.

L'anime di David Production ha fatto conoscere a tutti le prime sei serie: Phantom Blood, Battle Tendency, Stardust Crusaders, Diamond is Unbreakable, Vento Aureo e Stone Ocean, ma in versione manga Le Bizzarre Avventure di Jojo è molto più avanti. Ci sono infatti altre due serie complete, Steel Ball Run e Jojolion. A breve però se ne aggiungerà un'altra ancora.

Dopo la conclusione nel 2018 di Jojolion infatti fu subito annunciata Jojolands, la nona parte di Jojo. In questi anni però sono stati pubblicati soltanto gli spin-off su Hol Horse e Josuke e poco altro. Adesso però c'è la data di uscita ufficiale di Jojolands. La nona parte di Jojo debutterà il 17 febbraio 2023 su Ultra Jump, la rivista seinen che ha accolto mensilmente i capitoli delle ultime due serie. Sembra quindi che il titolo Jojolands sia definitivo, nonostante inizialmente fosse stato annunciato come provvisorio.

Per ora non si sa molto su ciò che i lettori si troveranno davanti, bisognerà quindi attendere qualche altro mese per scoprire il protagonista e l'ambientazione di Jojolands, dato che Hirohiko Araki ha sempre la passione di cambiare le carte in tavola. Cosa vi aspettate da questo nuovo progetto del mangaka de Le Bizzarre Avventure di Jojo?