Jojolands: l'autore Hirohiko Araki parla della nona parte di Jojo e del suo protagonista

Il finale di Jojo: Stone Ocean ha aperto le porte a un nuovo universo per Le Bizzarre Avventure di Jojo che prosegue ormai tantissimi anni. Ora che Steel Ball Run e Jojolion sono stati archiviati, è il momento di mettere in scena la nona parte della storia, per il momento sottotitolata Jojolands da Hirohiko Araki.

Il mangaka si è preso una pausa da quando ha concluso l'ottava parte nel 2021, e al momento non ci sono segni per un'immediata ripresa. Tuttavia proprio l'autore parla della sua prossima storia. Dopo aver rivelato che vorrebbe disegnare Jojo per sempre, Hirohiko Araki parla di Jojolands.

Il protagonista di Jojolands sarà un discendente di Joseph Joestar, quindi ci sarà una sorta di legame con il passato, dato che Joseph è il protagonista della seconda parte Battle Tendency ed è riapparso più volte nel corso delle saghe successive, anche se sempre nella forma del vecchio universo. Bisognerà quindi capire cos'ha in mente il mangaka.

In attesa della ripresa con Jojolands, Araki ha rivelato anche di avere dei piani per Così parlò Rohan Kishibe, il fumetto spin-off dedicato al famoso mangaka apparso nella quarta parte, che quindi continuerà. Purtroppo non ci sono altre informazioni e sembra che non ci saranno novità concrete fino al 2023 inoltrato.