JOJOlands: l'autore Hirohiko Araki rivela il suo personaggio preferito della nona parte

Chi segue l'anime de Le Bizzarre Avventure di Jojo sa che la serie è arrivata alla sua sesta fase, conclusasi con Stone Ocean. L'universo parallelo generato da Enrico Pucci non ha però concluso l'ondata di fantasia di Hirohiko Araki, che prima ha visto sfoghi in Steel Ball Run e Jojolion, e adesso invece in The JOJOLands.

Il ritorno di Jojo ha scatenato la mania per la serie in Giappone, con gli scorsi mesi che hanno visto diversi cartelloni pubblicitari e campagne marketing per promuovere il ritorno di Hirohiko Araki, che si era fermato per un anno dopo la fine di Jojolion. Con The JOJOLands è l'inizio di una nuova avventura per la serie, che ha lanciato personaggi completamente nuovi, senza però far mancare qualche cameo o la rivisitazione di qualche figura storica e apprezzatissima dal pubblico.

Ma qual è il personaggio preferito di Hirohiko Araki in The JOJOLands? Ovviamente, la nona parte de Le Bizzarre Avventure di Jojo è appena cominciata su Ultra Jump e, pertanto, il pool di personaggi disponibili è ancora ridotto all'osso, con molti di loro che ancora non hanno avuto la possibilità di esprimersi al meglio.

Tuttavia, Araki ha già le idee chiare. Nel recente numero di Ultra Jump, pubblicato in Giappone il 20 luglio 2023, il mangaka ha rivelato che il suo personaggio preferito di The JOJOlands è Paco. "Spero che vi godrete la parte 9 di Jojo. Personalmente, il mio personaggio preferito da disegnare è Paco" è stata la dichiarazione dell'autore, che si sofferma principalmente sul lato artistico di questa creazione.