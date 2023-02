JOJOLands capitolo 1: inizia la nona parte de Le Bizzarre Avventure di Jojo, il riassunto

Il momento che tanti appassionati aspettavano è giunto. Le Bizzarre Avventure di Jojo è tornato con la sua nona parte, che Hirohiko Araki ha voluto intitolare The JOJOLands. Ancora una volta, quindi, dopo la parentesi Jojolion, ha deciso di inserire il termine "Jojo" nel titolo. Gli ultimi giorni sono stati ricchi di informazioni.

Si è passati dalla rivelazione del nome del nono Jojo al tentativo di intuire l'ambientazione di JOJOLands. Ora però è arrivato il primo capitolo, di cosa si tratta? Inizia il riassunto de Le Bizzarre Avventure di Jojo parte 9. Il capitolo inizia con alcune frasi direttamente riconducibili a Hirohiko Araki che parla degli stand, una forza che può essere vista soltanto da chi lo desidera.

Alle Hawaii, un furgoncino è in una strada desolata e viene fermato da due poliziotti. In quest'auto ci sono due persone, alla guida c'è una ragazza in costume da bagno e sul posto del passeggero invece un ragazzo con i capelli che gli cadono sugli occhi e che si sta facendo gli affari suoi. Il poliziotto intima alla guidatrice di tenere le mani sul volante e di dargli i documenti per il controllo, con la guidatrice che si chiede cosa ci sia che non va. Dopo averla fatta uscire dalla macchina per una perquisizione, il poliziotto inizia a essere molto fisico, infilando la mano nei pantaloncini. A quel punto, il ragazzo, Jodio, esce dall'auto e attiva il suo stand, November Rain, facendo piovere dal cielo una sorta di liquido che mette a terra il poliziotto e il suo collega.

Anche la ragazza ha uno stand che le consente di modificare gli oggetti, come la targa dell'auto o la propria patente. Dopo aver fatto esplodere le varie telecamere di sicurezza degli agenti, i due continuano il loro viaggio e si scopre la loro natura da contrabbandieri, facendosi pagare da un gruppo minaccioso per la consegna. A questo punto parte una presentazione dei pensieri di Jodio che, dopo aver incontrato un suo compagno di scuola e di avergli consegnato quella che apparentemente è droga, parla di come diventerà schifosamente ricco, di quanto sua madre sia benvoluta dalla comunità hawaiana, dei "meccanismi" e del suo prossimo lavoro.

Il suo capo è in realtà anche la preside della scuola che frequenta, col compito assegnato di rubare un diamante del valore di diversi milioni. Il gruppo è composto da quattro persone: Jodio Joestar, suo fratello maggiore Dragona Joestar, Paco Lovantes e a questi si unisce anche il ragazzo a cui Jodio ha venduto la droga. Così inizia l'avventura di JOJOLands, con questo gruppo che deve riuscire a mettere le mani sul diamante.