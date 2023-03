JOJOLands capitolo 2: c'è il ritorno di uno dei personaggi più amati di Jojo

La Jojomania ha colpito il Giappone, per l'ennesima volta. Il racconto di Hirohiko Araki, Le Bizzarre Avventure di Jojo, è tornato ancora su Ultra Jump per un nuovo affascinante capitolo, forse l'ultimo. La nona parte della serie è The JOJOLands, che ha portato lettori verso nuove ambientazioni e coinvolgendo altri personaggi e poteri.

Il primo capitolo di The JOJOLands ha presentato Jodio Joestar, il nuovo Jojo protagonista, ma non solo: oltre al suo stand e a una panoramica veloce del suo potere, sono stati introdotti altri personaggi che già hanno l'aria di essere fondamentali per l'economia di questa nona parte. Ovviamente, oltre Jodio, Dragona e Paco, arriveranno altri personaggi che potranno dire da loro, aiutando i protagonisti o mettendogli i bastoni tra le ruote.

Il secondo capitolo di The JOJOLands è quasi arrivato in Giappone, con l'uscita di Ultra Jump fissata ufficialmente per il 17 marzo 2023, tuttavia ci sono già diversi leak in rete, e alcuni di questi hanno attirato enormemente il fandom della serie. Infatti c'è la presentazione di un nuovo personaggio, che però in realtà è, in contemporanea, un personaggio vecchio: in The JOJOLands c'è anche Rohan Kishibe, il famoso mangaka che fu introdotto in Le Bizzarre Avventure di Jojo: Diamond is Unbreakable e che nel corso degli anni ha potuto portare avanti anche un manga tutto suo, grazie ad alcuni capitoli autoconclusivi realizzati da Araki nel corso degli anni.

Senza scendere in ulteriori spoiler che potrebbero rovinare la lettura, il personaggio ha un outfit praticamente identico a quello di Rohan Kishibe, con tanto di pennino da mangaka. Quali saranno le intenzioni di Araki con questa figura?