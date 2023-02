JOJOLands: come si chiama lo stand del nuovo protagonista? Il tributo a un gruppo famoso

Hirohiko Araki introdusse gli stand al mondo dei manga durante la terza serie de Le Bizzarre Avventure di Jojo, quella Stardust Crusaders che porto con sé anche uno dei protagonisti più importanti e amati dell'intero franchise, ovvero Jotaro Kujo. Questi poteri sono diventati un pilastro dell'intero universo di Araki.

Sia prima che dopo la trasformazione dell'universo da parte di Enrico Pucci, gli stand erano entità che potevano decidere le sorti di una battaglia se usate con correttezza e furbizia, come tante volte è successo durante Le Bizzarre Avventure di Jojo. Inizialmente, i nomi di queste abilità erano date dalle carte dei tarocchi, ma Araki cambiò subito idea con la quarta serie di Jojo, portando i suoi poteri nel mondo musicale. Così, gruppi e canzoni diventarono il leit motiv della nomenclatura di queste entità spiritiche.

E adesso è cominciata JOJOLands, la nona parte de Le Bizzarre Avventure di Jojo. Inizia la storia di Jodio Joestar, il nuovo Jojo, che ovviamente ha già uno stand e sa anche utilizzarlo, come si è visto nel primo capitolo. Ma come si chiama lo stand del nuovo protagonista di Jojo? In molti, viste le prime immagini ufficiali, avevano provato a indovinarlo, e in tantissimi ci sono riusciti. Il suo stand è November Rain, nome derivante dalla famosa canzone dei Guns 'n Roses datata 1992. Per ora la sua forma è parecchio bizzarra, così come il suo potere che non è stato ancora ben spiegato.

Avete apprezzato questo omaggio al noto gruppo musicale di Axl Rose? E seguirete Araki nelle sue fatiche con JOJOLands?