JOJOLANDS: cosa vogliono i fan dalla nona parte de Le Bizzarre Avventure di Jojo?

Sono stati dieci anni molto intensi per Le Bizzarre Avventure di Jojo. Hirohiko Araki, chiusa la parentesi universo originale con Stone Ocean, ha creato un mondo completamente diverso per ambientarci Steel Ball Run, la settima parte, e poi Jojolion, ottava parte. Ed è proprio quest'ultima che si è conclusa da poco.

La fine di Jojolion negli ultimi mesi del 2021 però ha portato un'altra bella notizia agli appassionati de Le Bizzarre Avventure di Jojo. Hirohiko Araki non si ferma infatti e sta preparando la nona parte della sua storia generazionale. Le Bizzarre Avventure di Jojo: Jojolands arriverà nel 2023, tra poco più di un mese, e i fan non vedono l'ora. Finora sono state davvero pochissime le informazioni divulgate da Hirohiko Araki e dalla Shueisha, tranne qualche locandina. C'è chi, su questi pochi dettagli rivelati, ha formulato teorie e ipotesi di vario genere. Ma cosa si aspettano i fan di Jojolands dalla serie?

Su Reddit, è nato un post proprio a questo proposito. Ovviamente molte richieste sono basate sul protagonista: in molti vorrebbero un altro personaggio principale con handicap come accadde con Johnny Joestar, ma c'è anche chi vorrebbe ancora una volta una protagonista femminile alla Jolyne. C'è chi ha commentato con la voglia di avere un Jotaro in versione grassa.

Non manca poi chi commenta gli stand, con qualcuno che ha inneggiato a Radio Gaga dei Queen come nome. Sicuramente la voglia di avere un cast femminile più deciso è un'idea comune di tutti, ma soprattutto ci si chiede e si spera che Jojolands sia l'ultimo Jojo della serie. E voi invece cosa vi aspettate da questo progetto di Araki?