JOJOLands: debuttano i primi Stand della nona serie, vediamoli nel dettaglio

Introdotti per la prima volta in Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stardust Crusaders, gli Stand hanno rappresentato un vero punto di svolta all’interno dell’opera di Hirohiko Araki. Riconoscibili, con design unici, e nomi dalle varie ispirazioni, questi poteri faranno parte anche della storia di Jodio in JOJOLands come mostrato nel primo capitolo.

Il protagonista quindicenne della serie ha infatti sfoggiato il suo November Rain per risolvere uno sfortunato incontro con due ufficiali di polizia della città di Honolulu. Dall’aspetto di uomo nella parte superiore con la parte inferiore molto simile alle zampe di un ragno, lo Stand di Jodio appare veramente mostruoso e ha la capacità di rilasciare una pioggia di proiettili che sembra infliggere molti danni agli obiettivi. Poco dopo l'incontro, assistiamo alla manifestazione di Smooth Operators, Stand del fratello maggiore di Jodio, Dragona, composto da tanti piccoli esseri, in grado di far slittare oggetti sopra una superficie.

Infine, l’ultimo dei nuovi Stand ad apparire nel primo capitolo di JOJOLands è The Hustle di Paco Lovelantes, di cui per ora non è stata mostrata una forma fisica, e che consente al suo possessore di afferrare oggetti con ogni parte del suo corpo, come se fosse cosparso di una colla molto potente. Vi hanno colpito i tre nuovi Stand? Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto.

In conclusione, vi lasciamo all’analisi del nome del protagonista di JOJOLands, e al riassunto completo del primo capitolo della nona serie di Le Bizzarre Avventure di Jojo, che verrà pubblicata sula rivista mensile Ultra Jump, edita da Shueisha.