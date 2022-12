JOJOLANDS: la locandina rivela la nuova ambientazione, dov'è?

Hirohiko Araki ha terminato Le Bizzarre Avventure di Jojo: Jojolion nel 2021. Il mangaka ha quindi chiuso l'ottava generazione della famiglia Joestar, la seconda ambientata nell'universo alternativo venutosi a creare dopo il finale di Stone Ocean. Adesso però è tempo di pensare alla storia futura con JOJOLANDS.

Per il momento, si sa ancora pochissimo de Le Bizzarre Avventure di Jojo: JOJOLANDS, questa nona parte annunciata subito dopo la fine della vecchia ma che è stata poco menzionata per tutto il 2022. Ormai è ufficiale che JOJOLANDS arriverà nel 2023, tra pochi mesi, sempre sulla rivista seinen Ultra Jump, e gli appassionati non vedono di certo l'ora di questo debutto. Tuttavia per il momento bisogna ancora domandarsi tante cose, come ad esempio chi sarà il protagonista e soprattutto dove sarà ambientata.

Inghilterra, Italia, Egitto, Giappone, Stati Uniti d'America e altri luoghi minori sono stati teatro delle battaglie bizzarre di Stand e altro ancora, quale sarà la prossima tappa. A rivelare l'ambientazione di JOJOLANDS ci pensa una nuova locandina pubblicata sull'account ufficiale di Araki. Oltre a confermare il debutto previsto per febbraio 2023, sotto il gigantesco nove bianco c'è un panorama a tinte rosa, con tratteggiate una barca nel bel mezzo di un golfo o di un mare e terra in lontananza, con una montagna a sinistra e un promontorio sulla destra.

Le nubi e gli altri dettagli non danno altri indizi particolari, ma ciò vuol dire che di sicuro ci si ritroverà in una terra di mare. Il Giappone e l'Italia risponderebbero bene a scenari del genere, oppure si potrebbe pensare all'arcipelago caraibico e a un'avventura più piratesca ed esplorativa. Voi cosa vi aspettate da JOJOLANDS e dove credete che sarà ambientata, dopo questa piccola immagine teaser?