JOJOLands, rivelata l'ambientazione di Jojo parte 9? Un piccolo dettaglio anticipa tutto

Lo stop di Hirohiko Araki sta per concludersi. Il mangaka già da tempo sta lavorando alla nona parte de Le Bizzarre Avventure di Jojo, annunciata da più di un anno e che soltanto adesso vedrà la luce ufficialmente, grazie alla pubblicazione del primo capitolo sulla rivista seinen Ultra Jump, prevista per il 19 febbraio 2023 in Giappone.

Il nome è già ufficiale da diverso tempo: JOJOLands, con il nome Jojo ancora una volta inserito nel titolo, come fatto in Jojolion. Per il momento, si ha ben poco su cui basarsi, come il protagonista di JOJOLands finalmente rivelato ufficialmente a colori, e che finirà anche sulla copertina della rivista per promuovere il primo capitolo. Però ci sono dubbi anche sul posto in cui verrà ambientata la serie.

Si è discusso molto dell'ambientazione di JOJOLands, con i fan che si sono basati sulle immagini e sulle frasi scritte sulle varie anteprime per pensare alle possibili locations. L'indizio principale sembra però arrivare da Harajuku, una delle aree di Tokyo dove, nella stazione principale, sono stati inseriti dei poster per promuovere l'uscita del manga. Tra questi poster, spunta un dettaglio che potete vedere ingrandito in basso.

Secondo questo appassionato che ha notato il dettaglio, il distintivo che un personaggio ha è estremamente simile a quello di un certo arcipelago. Secondo questa ricostruzione, JOJOLands è ambientato alle Hawaii, quindi Hirohiko Araki sarebbe tornato negli Stati Uniti d'America dopo Stone Ocean e Steel Ball Run. Ovviamente è necessario attendere il primo capitolo per l'ufficialità, dato che l'arcipelago potrebbe essere diverso da quello che conosciamo. Vi piacerebbe però averla come ambientazione?