JOJOLands: spunta una pagina spoiler dal capitolo 1 di Jojo parte 9! Ecco l'anticipazione

Sta per arrivare, dopo oltre un anno di attesa. Passata ormai la conclusione di Jojolion, l'ottava parte de Le Bizzarre Avventure di Jojo, Hirohiko Araki è tornato a lavorare sulla sua creatura che ormai tutto il mondo apprezza. Sta per arrivare il momento de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Jojolands, nona attesissima fase della storia.

Ancora una volta, Hirohiko Araki stravolgerà tutto: ci sarà un nuovo protagonista, una nuova ambientazione e personaggi mai visti prima d'ora. Una rivoluzione completa che ormai avviene a ogni generazione, salvo qualche vecchia star presente. Ma nel mondo post Stone Ocean non c'è molto spazio per grandi ritorni, e così c'è tanta voglia di scoprire di più su questa nona parte. Per ora, c'è una preview di Jojolands pubblicata da Ultra Jump, che conferma il ritorno per febbraio. Tuttavia, nelle scorse ore è stata presentata al pubblico anche un'altra pagina.

Hirohiko Araki ha condiviso una delle prime pagine di Jojolands in versione bozza. Questa mostra un po' meglio l'ambientazione di Jojo parte 9, che viene confermata essere una zona subtropicale. Un uomo si avvicina a un'automobile dopo essere probabilmente sceso da un aereo oppure mentre si sta avviando all'aeroporto. Qualcuno dice "konnichiwa", ovvero "ciao" o "buongiorno". Si vedono delle palme e, nella parte in basso, un'isola con due monti mentre una piccola imbarcazione a vela sta viaggiando nel mare vicino.

Il titolo ufficiale sembra essere The JOJOLands, quindi con l'articolo The e JOJO scritto completamente in maiuscolo, almeno a giudicare dall'attuale grafia in basso a destra che però potrebbe ancora essere modificata prima della pubblicazione ufficiale che avverrà il prossimo mese. Questo primo spoiler di Jojo parte 9: Jojolands è sicuramente interessante, ma servirà aspettare il 17 febbraio 2023 per scoprire di più.