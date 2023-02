JOJOLands: svelato il curioso nome del nuovo protagonista

Il 19 febbraio 2023, in Giappone, sulla rivista Ultra Jump debutterà la nona parte di Le Bizzarre Avventure di Jojo. Intitolata JOJOLands, l’ultima opera di Araki proporrà un nuovo protagonista, e un’ambientazione inedita, le isole Hawaii. Dopo le prime rivelazioni e tavole a colori, ecco finalmente rivelata l’identità del nuovo Joestar.

In attesa di vedere come il maestro Araki abbia ricostruito le Hawaii e quale importanza avranno nello sviluppo della storia, le ultime rivelazioni hanno riguardato da vicino il ragazzo che ricoprirà il ruolo di protagonista. Si tratta di Jodio Joestar, un giovane che vive nell’arcipelago e sembra avere come obiettivo principale quello di diventare milionario. Un sogno che lascia molto spazio alle tipiche disavventure che finora hanno coinvolto diverse generazioni della famiglia Joestar.

Il nome ha immediatamente catturato l’attenzione degli appassionati, in quanto unirebbe sia il classico Jo, ormai marchio di fabbrica di ogni protagonista, sia Dio, che come sappiamo è il nome del più grande antagonista della serie, Dio Brando, introdotto in Phantom Blood e sconfitto da Jotaro in Stardust Crusaders. Un accostamento curioso, che sta già alimentando bizzarre teorie tra i fan. E voi cosa ne pensate del nome scelto da Araki per il personaggio principale della nona parte della serie? Ditecelo nello spazio riservato ai commenti.

Intanto, ecco un’illustrazione dedicata a JOJOLands, dove è possibile vedere in anteprima altri personaggi che andranno a ricoprire importanti ruoli nel racconto di Jodio, e prima di iniziare il viaggio alle Hawaii, vi lasciamo alla classifica di tutte le ambientazioni di Jojo, dalla più brutta alla migliore.