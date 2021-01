Jojolion: nel capitolo 104 la morte di un personaggio importante

I fan di Le Bizzarre Avventure di Jojo si stanno preparando per un 2021 costellato di eventi a tema Jojo, primo fra tutti, la probabile uscita della sesta stagione dell’anime, che adatterà Stone Ocean. La saga di Jojo in questo momento si trova al centro dell'attenzione per un altro motivo.

Su Twitter è diventato virare un post su un episodio che ha avuto luogo nell’ottava parte del manga, Jojolion, ovvero la morte di un personaggio molto importante.

Anche se le serie animate sono incentrate sulle eccentriche avventure della stirpe dei Joestar, è in arrivo anche uno spin-off che avrà come protagonista il mangaka Rohan Kishibe. La serie Così Parlò Rohan Kishibe adatterà l’omonimo manga del maestro Araki, e racconterà le peripezie del maestro Rohan. La serie arriverà su Netflix!

L’utente Twitter tomokoseph ha condiviso un’immagine spoiler proveniente dal capitolo 104 di Jojolion, che vedrà la morte di uno dei personaggi più amati della serie. Questo risvolto improvviso ci fa pensare che potremo essere vicini al finale.

Per quelli che non conoscono l’ultima opera in corso del maestro Araki, Jojolion racconta la storia di un Joestar di una realtà alternativa, nello stesso universo di Steel Ball Run, la settima serie. Josuke Higashikata entra in scena senza memoria degli eventi precedenti al suo arrivo nella città Morioh, trovandosi coinvolto in battaglie fra stand e affidandosi al potere del suo stand Soft & Wet. Forse ci vorranno anni prima di poter vedere questa parte in versione animata, ma ne varrà la pena!

Intanto, il manga di Jojolion raggiunge quota 100!