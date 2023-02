È Jojomania in Giappone: JOJOLands e gli altri Jojo invadono le stazioni di Tokyo

Le Bizzarre Avventure di Jojo è una serie unica e innovativa che ha influenzato il mondo dei manga e dell'animazione giapponese. La sua storia articolata e i suoi personaggi stravaganti hanno conquistato i fan in tutto il mondo, grazie soprattutto al remake ad opera di David Production avvenuto negli anni '10.

La serie si divide in otto parti, ognuna con un protagonista diverso, ma che condividono un'ambientazione comune. Ogni parte si sviluppa come una storia a sé stante, ma che contribuisce alla narrazione generale. La serie è stata adattata in diversi anime, film e videogiochi, diventando una delle saghe più longeve e influenti della cultura pop giapponese. The JOJOLands promette di continuare la tradizione di Jojo, offrendo nuove avventure e nuovi personaggi che soddisferanno sicuramente i fan più accaniti.

La nuova serie ha debuttato da poco: The JOJOLands ha visto il primo capitolo pubblicato su Ultra Jump. Il seguito di Jojolion trasporta i lettori alle Hawaii e si basa sul secondo universo creatosi dopo il finale di Jojo: Stone Ocean. La voglia di rivedere i Jojo di Hirohiko Araki in azione era talmente tanta che non mancano i cosplay dedicati a Jodio Joestar. Intanto però Shueisha sta promuovendo enormemente tutta la serie, conquistando la stazione di Harajuku, una delle più famose e frequentate di Tokyo.

La casa editrice ha preso un intero corridoio e l'ha tappezzato con i poster dei protagonisti di Jojo, con ogni volto che vede sovrimpresso il numero della propria serie. E tra questi poster non manca quello id Jodio Joestar con il 9 in alto. In basso, nel tweet, ci sono gli scatti di alcuni fan che hanno poi fatto il giro della rete. Siete contenti del ritorno di Jojo?