JoJonium, ecco cosa include il primo numero in uscita il 9 ottobre

Lo scorso 1 agosto, Edizioni Star Comics anticipò l'uscita di JoJonium, l'edizione definitiva dedicata al manga "Le Bizzarre Avventure di Jojo" di Hirohiko Araki. Oggi, a pochi giorni dalla pubblicazione del primo numero, Star Comics ha finalmente annunciato i contenuti del fumetto, il numero di pagine e il prezzo ufficiale.

Di seguito vi mostriamo il Comunicato Stampa inviatoci dalla casa editrice.

"La serie manga più longeva in Italia sta per tornare in fumetteria e libreria con JoJonium, una nuovissima, lussuosissima e imperdibile edizione! Azione, avventura e fantasy: la saga “generazionale” de Le Bizzarre Avventure di Jojo riparte dal principio e ripercorre la storica battaglia tra il bene e il male concepita dal genio del grande maestro Hirohiko Araki, nostro attesissimo ospite in Piazza Star Comics durante l’imminente edizione di Lucca Comics & Games. Il primo dei 17 volumi cartonati contenenti l’intera serie di Phantom Blood potrà essere vostro molto presto".

Casomai non lo conosceste, vi ricordiamo che la sinossi di Phantom Blood recita quanto segue: "Jonathan, detto JoJo, è l’unico erede della nobile famiglia inglese Joestar ed è destinato a diventare un gentiluomo. La sua vita cambia radicalmente quando in casa sua arriva Dio Brando, figlio di un furfante che il padre di Jonathan ha conosciuto in occasione dell’incidente in cui ha perso la vita sua moglie. Il nuovo fratellastro, trascinato da una smodata ambizione, trama nell’ombra per sottrarre a Jonathan ogni cosa e impadronirsi del casato. Ma il loro destino sta per essere sconvolto dagli oscuri poteri di un’antica maschera di pietra in grado di trasformare chi la indossa in un vampiro".

Il fumetto numero 1 sarà disponibile dal prossimo 9 ottobre nelle edicole, in fumetteria e su Amazon. La lunghezza si attesterà sulle 260 pagine e il prezzo sarà di 15,90€. Infine, approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che il leggendario autore di Jojo sarà presente al Lucca Comics & Games 2019, per cortesia della stessa Star Comics.