Joker: Killer Smile, Jeff Lemire realizzerà una nuova miniserie sul Joker

Jeff Lemire, creatore di Black Hammer e del suo universo e precedentemente autore anche di Frankenstein: Agent of SHADE, sta per tornare nel mondo della DC per dei nuovi progetti Black Label. Il primo dei due sarà Joker: Killer Smile, in arrivo a ottobre e realizzato in collaborazione con Andrea Sorrentino, autore di Freccia Verde.

Lemire e Sorrentino in Joker: Killer Smile andranno a coniugare e unire le loro rispettive interpretazioni di uno dei personaggi più oscuri dell'universo di Batman e dell'intero mondo dei fumetti. Per anni il Joker ha terrorizzato Gotham, cercando di sconfiggere Bruce Wayne più e più volte, ma è pronto a trovare un nuovo avversario, un nuovo nemico, uno che può far aumentare la sua pazzia ancora più di quanto non conosciamo già.



«È davvero emozionante ritrovarmi a lavorare di nuovo sul Joker e insieme con Andrea Sorrentino, col quale collaboro da diverso tempo. Il Joker è un personaggio iconico e vogliamo creare qualcosa che possa spingere i lettori ad andare oltre, a trovare una visione diversa di quella già nota del personaggio» ha detto Lemire. Joker: Killer Smile è una storia che sarà divisa in tre parti e debutterà il prossimo 30 ottobre: gli altri due numeri seguiranno nell'arco dei due mesi successivi, a cadenza mensile.



Per tutti gli appassionati del Joker, ricordiamo che presto arriverà al cinema il film dedicato interamente all'antagonista di Batman con Joaquin Phoenix nei panni del protagonista.