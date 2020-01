Joker tornerà sulle pagine di Batman e stavolta cambierà per sempre Gotham City

Sembra che il Cavaliere Oscuro sia pronto ad un nuovo scontro con la sua nemesi per eccellenza: Joker. La DC Comics infatti ha già anticipato quali saranno le uscite di aprile, includendo i dettagli di Batman 93, fine del primo arco narrativo dello scrittore James Tynion IV, dal titolo "Their Dark Designs".

Nonostante nella pagine del nuovo volume Batman dovrà affrontare un nuovo villain, chiamato the Designer, la copertina, che trovate in calce, disegnata da Tony S. Daniel riporta un vecchio nemico: The Joker, che anche grazie al film campione di incassi, rimane in cima alla classifica dei migliori villain. Infatti tra le informazioni comunicate, sembra che ci sarà presto una "Joker War". Gotham City si troverà presto coinvolta, come palcoscenico, in una sfida tra il Cavaliere Oscuro e il suo nemico.

Di seguito sono riportati i dettagli pubblicati riguardo il contenuto del volume 93: "Batman affronta il Designer, raggiungendo così l'apice narrativo dell'arco "Their Dark Designs". Nel corso del 2019 abbiamo visto numerose perdite subite da Batman, più di quanto lo stesso Bruce Wayne avesse immaginato, e questo scontro potrebbe sconvolgere ulteriormente la sua vita. Il futuro promette anche sviluppi drammatici..La Guerra di Joker sta arrivando, e Gotham City non sarà più la stessa."

La nuova testata dedicata a Batman ha visto un susseguirsi di episodi e trame che hanno davvero segnato la vita di Bruce Wayne, rientrando per il suo valore editoriale nella nostra lista dei fumetti più importanti del decennio.