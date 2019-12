Jolyne e Anasui di Stone Ocean in un sexy cosplay che farà felici i fan

Quest'estate la Quinta serie dell'anime tratto dal manga Le Bizzarre Avventure di JoJo ha portato a compimento il destino di Giorno Giovanna e dei suoi amici che hanno affrontato il malvagio Diavolo e l'intera oganizzazione mafiosa conosciuta col nome di "Passione". Adesso tutti i fan sono in attesa fervente della Sesta serie Stone Ocean

Hirohiko Araki ha dato vita ad un mondo bizzarro e pieno di incredibili avventure, popolato da personaggi che ormai fanno parte dell'immaginario collettivo. Grazie al loro carisma, alla loro personalità che buca le pagine del manga, e grazie alla grande popolarità dell'anime sviluppato da David Production, molti appassionati hanno voluto omaggiare i protagonisti della serie con cosplay che impazzano sul web. Dopo uno stupendo cosplay singolo dedicato a Jolyne Kujo protagonista di Stone Ocean e figlia di Jotaro Kujo, ecco che due cosplayer ci mostrano un look estivo della stessa Jolyne e di Narciso Anasui, uno dei personaggi principali della Sesta serie. Nell'interpretazione dei due ragazzi, che potete ammirare in calce alla notizia, gli possiamo ammirare in posa con costumi da bagno.

Ma quando potremo vedere animate le avventure di Jolyne? I produttori non sanno ancora quando uscirà la serie, ne se sarà David Production ad occuparsene. Nella speranze di qualche annuncio, possiamo consolarci con i due Oav che avranno per protagonista il maestro Rohan Kishibe in Così parlò Rihan Kishibe