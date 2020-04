Jolyne di JoJo: Stone Ocean si presenta in questo fantastico cosplay

Se si conosce anche solo un minimo l'universo del fumetto giapponese, non si può non aver mai sentito parlare del manga Le Bizzarre Avventure di JoJo, l'opera tanto folle quanto geniale del maestro Hirohiko Araki. In JoJo: Stone Ocean fa la sua comparsa Jolyne, alla quale una fan ha dedicato un cosplay molto fedele.

Figlia di Jotaro Kujo, dunque parte della famiglia Joestar, Jolyne è la protagonista della sesta parte del manga Le Bizzarre Avventure di JoJo, di cui i fan attendono con ansia una trasposizione animata, come già accaduto per le stagioni precedenti, anche se non è stata ancora rilasciata alcuna informazione ufficiale a riguardo.

La cosplayer Roxanne Kho ha pubblicato su Instagram un post che la vede vestire i panni della "sesta JoJo" con uno sfondo realizzato in perfetto stile Stone Ocean.

Roxhanne Kho non è nuova al mondo dei manga, infatti sul suo profilo sono presenti numerosi cosplay di personaggi tratti da serie note come Naruto, Demon Slayer e Code Geass.

Se non conoscete ancora Stone Ocean ma avete già visto o letto le opere precedenti, potete già immaginare che anche in questa serie faranno la loro comparsa gli stand, la cui introduzione ha segnato una svolta nell'opera di Araki. A tal proposito vi proponiamo una classifica con i migliori stand di JoJo.

Cosa ne pensate di questo cosplay? E poi, avete già visto il crossover tra Le Bizzarre Avventure di JoJo e Mob Psycho?