Jolyne Kujo in cosplay per festeggiare l'arrivo di Jojo: Stone Ocean su Netflix

C'è voluto molto tempo dalla conclusione di Jojo: Vento Aureo, ma alla fine Netflix ha portato Jojo: Stone Ocean sulla sua piattaforma. Stavolta l'avventura si concentra su un personaggio femminile, per la prima volta nell'opera di Araki. Jolyne Kujo ha un'eredità importante e non solo perché è la figlia del noto ex protagonista Jotaro.

La ragazza è caparbia, determinata e ricca di capacità e intuito. Saranno tutte doti fondamentali per sopravvivere in carcere, l'ambientazione principale de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean. Jolyne rischierà molto e dovrà capire chi sono i suoi nemici in questa struttura penitenziaria statunitense.

La vedremo in azione per diverso tempo, considerato che Jojo: Stone Ocean potrebbe avere tanti episodi, accompagnandoci per tutto il 2022. Quindi conosceremo adeguatamente Jolyne nell'anime, ma la sua presenza è ormai fissa anche sui social. Infatti l'eroina ormai è ovunque tra Instagram, Twitter, Reddit e altri siti grazie alle tante cosplayer che stanno rendendo omaggio alla prima Jojo.

Una delle ultime in ordine cronologico è Nekoneko, con la modella singaporiana che ha presentato il suo cosplay di Jolyne Kujo con pose alla Jojo. È iniziata l'era della nuova eroina.