Jolyne Kujo di Jojo: Stone Ocean in un fedelissimo cosplay di Verocaldeira

Siamo arrivati, in versione animata, a ben quattro stagioni di Le Bizzarre Avventure di Jojo. La famiglia Joestar partita con Jonathan ha attraversato e superato il tempo passando prima al nipote Joseph, poi è saltata ulteriormente di due generazioni arrivando a Jotaro Kujo, muovendosi trasversalmente per Josuke Higashikata e Giorno Giovanna.

Questi sono i cinque protagonisti finora mostrati nell'adattamento di David Production. Ma come ben sanno i lettori del manga, in arrivo ci sarà anche un altro Jojo, o meglio un'altra, dato che nella sesta serie, Le Bizzarre: Avventure di Jojo: Stone Ocean, la protagonista è femminile.

Stiamo parlando di Jolyne Kujo che, come si nota già dal cognome, è la figlia del famoso Jotaro. Anche lei dotata di Stand, si ritroverà coinvolta in brutte faccende che la porteranno in prigione e a un'avventura piuttosto dura da affrontare.

In attesa di vedere i combattimenti di Jolyne nell'anime, possiamo goderci un cosplay dedicato al personaggio creato da Verocaldeira. La cosplayer si è concentrata su una Jolyne Kujo coloratissima e riprendendo il vestito bizzarro con cui Araki veste i suoi personaggi. Tra le mani regge anche il cartello con nome e cognome per la prigione, e la somiglianza col personaggio le ha valso una certa viralità, arrivando quasi a 25000 likes.