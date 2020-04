Jolyne Kujo prende vita in questo cosplay de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean

Mentre gli appassionati del manga nato dalla mente di Hirohiko Araki sono ancora in attesa dell'anime della sesta parte dell'opera, in molti hanno deciso di creare fan art de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean, ecco un bellissimo cosplay di Jolyne Kujo.

Trovate una foto in calce alla notizia, a voler indossare i panni della protagonista del manga è @unversedmomo, che ha deciso di ricreare l'originale look della figlia di Jotaro Kujo. Insieme al personaggio è presente anche il suo Stand, Stone Free, insieme ad altri elementi come le farfalle viste in molte delle tavole presenti nelle pagine del manga. Insieme alla foto è presente un commento della cosplayer in cui ricorda ai suoi fan di rimanere in casa per l'emergenza Coronavirus.

L'immagine è stata accolta con entusiasmo dai fan dell'opera, ricevendo oltre mille Mi Piace e numerosi commenti. Dopo meno di un anno dalla conclusione di Vento Aureo, nome della quinta parte della serie, ambientata in Italia, gli appassionati de Le Bizzarre Avventure di JoJo sperano di ricevere presto ulteriori notizie, magari un annuncio ufficiale della trasposizione delle avventure di Jolyne e dei suoi amici all'interno della prigione di Green Dolphin Street in Florida.

