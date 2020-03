Jolyne e il suo Stand si mostrano in una delle migliori fan art di JoJo di tutti i tempi

L'adattamento anime di JoJo: Vento Aureo si è concluso nel luglio del 2019, lasciando i fan in trepidante attesa per l'uscita dell'attesissimo Stone Ocean. A tal proposito, un utente ha deciso di omaggiare la sesta parte del manga di Araki condividendo una fan art di Jolyne Kujo, figlia di Jotaro e unica JoJo di sesso femminile.

In calce potete dare un'occhiata alla splendida illustrazione realizzata da un'artista giapponese e ripostata da un utente Reddit, in cui la prossima protagonista dell'anime di David Production si mostra insieme al suo Stand. L'immagine conta, al momento, oltre 3000 upvote.

Per chi non conoscesse il manga, ricordiamo che Stone Ocean segue le avventure di Jolyne, una ragazza incastrata e rinchiusa in prigione per un crimine non commesso. Nel carcere di massima sicurezza, la figlia di Jotaro utilizzerà il suo Stand "Stone Free" per evadere e provare la sua innocenza, cercando vendetta contro un vecchio alleato di Dio Brando.

Stone Free è il coprotagonista della fan art, nonché uno dei poteri più versatili dell'ultima opera del mangaka. In maniera simile a Star Platinum, lo Stand presenta un'impressionante forza e una resistenza quasi impenetrabile, che gli permette persino di deviare proiettili. Tra le altre qualità, l'utilizzatore diventa in grado di trasformare il suo corpo in delle stringhe, utili per manovre evasive o per realizzare attacchi a distanza.

E voi cosa ne pensate del disegno? Vi piace? Fatecelo sapere con un commento! Per maggiori informazioni sulla sesta parte del manga di Araki invece, vi rimandiamo al nostro approfondimento su i nuovi Stand de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean.