Josee, the Tiger and the Fish: il film romantico di BONES si mostra in un nuovo trailer

Pochi istanti fa Kadokawa ha mostrato il secondo trailer di Josee, the Tiger and the Fish, il nuovo film di Studio Bones tratto dal romanzo strappalacrime della leggendaria Seiko Tanabe. Il video, animato splendidamente, mostra il rapporto tra i due protagonisti e include uno spezzone del brano "Shinkai" di Eve, composto appositamente per il film.

Josee, the Tiger and the Fish debutterà in Giappone il 25 dicembre 2020, in contemporanea con l'uscita di Pokémon: Coco. La pellicola, già rinviata una volta a causa dell'emergenza sanitaria, è diretta da Kotaro Tamura (già regista di Noragami) e sarà mostrata in anteprima speciale durante il Tokyo International Film Festival in programma per il mese prossimo.

La storia di Josee, the Tiger and the Fish narra il rapporto tra il giovane studente Tsuneo e la bella Josee, una ragazza costretta sulla sedia a rotelle a causa di una salute cagionevole. I due si incontrano per caso una mattina, durante una passeggiata tra Josee e sua nonna, e instaurano un rapporto speciale.

Studio Bones torna quindi al cinema un anno dopo la proiezione di My Hero Academia: Heroes Rising, e replicherà nuovamente nel 2021 con la distribuzione di Eureka Seven: Hi-Evolution 3. Lo studio è tra i più richiesti degli ultimi anni, e sta attualmente lavorando sulla produzione di My Hero Academia 5 e Bungo Stray Dogs Wan!.

