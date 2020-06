Josee, the Tiger and the Fish: il film strappalacrime di Studio Bones rimandato per Covid

Il sito web ufficiale del nuovo film di Studio Bones Josee, the Tiger and the Fish ha confermato pochi istanti fa che la produzione è stata sospesa da qualche mese per problemi legati al Covid, e che di conseguenza l'uscita della pellicola slitterà dall'estate del 2020 a data da destinarsi. Per farsi perdonare, lo studio ha mostrato una nuova key visual.

In calce potete dare un'occhiata all'illustrazione condivisa dal profilo Twitter ufficiale pochi istanti fa, in cui i protagonisti Tsuneoo e Josee si godono un po' d'aria fresca. Il messaggio che accompagna l'immagine recita quanto segue: "Siamo spiacenti di informarvi che il debutto cinematografico di Josee, the Tiger and the Fish, inizialmente previsto per quest'estate, è stato rinviato a data da destinarsi a causa dei problemi legati alla recente emergenza sanitaria. Speriamo che continuerete a seguirci nei prossimi mesi e che festeggerete con noi la nuova data d'uscita. Maggiori informazioni saranno condivise sul nostro sito web".

Vi ricordiamo che Kotaro Tamura (Noragami) sta dirigendo i lavori di adattamento presso Studio Bones, insieme alla responsabile del character design Nao Emoto (O Maidens in Your Savage Season) e al direttore delle animazioni Harako Izuka (Tamayura, Children of the Whales). La sceneggiatura, tratta dal romanzo originale, è stata rivista da Sayaka Kauwamura (Strobe Edge), mentre la musica è stata composta da Evan Call, già responsabile per la OST di Violet Evergarden.

