Josee, the Tiger and the Fish: il film romantico di BONES arriverà su Netflix?

In questo momento in Giappone è il 25 dicembre, e tra poche ore i cinema proietteranno Josee, the Tiger and the Fish, il film di BONES tratto dal romanzo di Seiko Tanabe. In occasione del debutto nelle sale lo studio ha deciso di pubblicare i primi quattro minuti della pellicola, e in rete già si parla del possibile arrivo su Netflix.

Un buon numero dei film di BONES sono già disponibili sulla piattaforma streaming, tra cui le due pellicole di My Hero Academia, recentemente arrivate anche in Italia. Questa nuova pellicola dovrebbe, teoricamente, seguire lo stesso percorso di A Whisker Away, ed arrivare in occidente su Netflix piuttosto che nei cinema.

La storia di Josee, the Tiger and the Fish narra il rapporto tra il giovane studente Tsuneo e la bella Josee, una ragazza costretta sulla sedia a rotelle a causa di una salute cagionevole. I due si incontrano per caso una mattina, durante una passeggiata tra Josee e sua nonna, e instaurano un rapporto speciale. L'opera ha ispirato un primo adattamento live-action nel 2003 e un successivo remake sudcoreano, arrivato nei cinema lo scorso 10 dicembre.

E voi cosa ne pensate? Recupererete questa pellicola? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante. Noi intanto vi ricordiamo che domani, nel giorno di Natale, debutterà in Giappone anche il nuovo film di Pokémon, intitolato Pokémon: Coco.