Josee, the Tiger and the Fish: nuove immagini del nuovo film dallo regista di Noragami

La terza stagione di Noragami si farà ancora attendere, in quanto il regista Kotaro Tamura è alle prese con la produzione del suo ultimo film, l'adattamento del romanzo strappalacrime Josee, the Tiger and the Fish, realizzato nondimeno dallo studio dietro titoli del calibro di My Hero Academia.

Il meraviglioso romanzo di Seiko Tanabe, annunciato in forma animata lo scorso dicembre, vanta per l'occasione di uno staff mastodontico, a iniziare dal regista sopra citato. Kotaro Tamura, infatti, sarà coadiuvato da Nao Emoto al character design, mentre Harako Izuka (conosciuto per Children of the Whales) dirigerà il lavoro degli animatori. Sayuka Kauwamura (Strobe Edge), infine, si occuperà della sceneggiatura, con Evan Call alla composizione musicale (Violet Evergarden).

Nelle ultime ore, inoltre, sono trapelate in rete delle nuove immagini del film, le stesse che potete ammirare in calce alla notizia, che promettono uno straordinario splendore artistico, tipico dello studio Bones. La storia narra del rapporto tra lo studente universitario Tsuneo e Josee, una ragazza costretta sulla sedia a rotelle a causa della salute cagionevole. I due si incontrano la prima volta una mattina, durante una passeggiata con la nonna di Josee. Questo incontro cambierà le loro vite?

E voi, invece, che aspettative avete per l'adattamento animato di "Josee, the Tiger and the Fish", un romanzo apprezzato da critica e pubblico? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, nell'apposito spazio qua sotto.