Josee, the Tiger and the Fish: nuovo trailer per il film di BONES in uscita a Natale

Josee, the Tiger and the Fish, il film sentimentale di Studio BONES tratto dal romanzo di Seiko Tanabe, si è mostrato in un nuovo trailer in attesa dell'uscita nei cinema prevista per il prossimo 25 dicembre. La preview anticipa anche il nuovo brano del cantautore Eve, e rivela nuove informazioni sullo staff al lavoro sull'opera.

In origine il film avrebbe dovuto debuttare nei cinema quest'estate, ma la produzione si è trovata costretta a rimandare l'uscita a causa di problemi legati all'emergenza sanitaria. Eve, già conosciuto per aver lavorato sulle sigle di Dororo e Jujutsu Kaisen, ha realizzato entrambi i brani principali, "Ao no Waltz" e "Shinkai". La direzione è stata affidata a Kotaro Tomura (regista di Norigami), mentre la trentottenne Sayaka Kuwamura (Strobe Edge) si è occupata della sceneggiatura. Il character design è curato da Nao Emoto (O Maidens in Your Savage Season) e Haruko Izuka (The Idolmaster).

Josee, the Tiger and the Fish racconta la storia di Josee, una ragazza disabile costretta sulla sedia a rotelle, e Tsuneo, un universitario con un grande sogno nel cassetto. Quando i due si incontrano, la prima decide di superare le sue paure e inizia a scoprire il mondo.

