Josee, the Tiger and the Fish: nuovo trailer per il film dallo studio di My Hero Academia

Studio Bones si prepara a tornare sul grande schermo con un nuovo progetto cinematografico che mette da parte gli eroi di My Hero Academia per proporre un adattamento strappalacrime dell'omonimo romanzo di Seiko Tanabe, Josee, the Tiger and the Fish. Il film si prepara al debutto nella stagione invernale in concomitanza con una festività.

L'ultima fatica di Studio Bones è dedicata a una delle opere delle talentuosa Seiko Tanabe, scrittrice di lunga data che vanta di numerosi premi vinti nella sua longeva carriera. La popolarità del suo romanzo breve ha convinto persino uno studio di animazione ad adattare la storia in un lungometraggio sotto la direzione Kotaro Tamura (Noragami). Nonostante ciò, la pellicola originariamente prevista per l'estate, ha dovuto far fronte a qualche ostacolo lungo il cammino tra cui una pandemia globale.

Ad ogni modo, nelle scorse ore lo staff ha rilasciato un nuovo trailer promozionale, lo stesso che potete ammirare in cima alla notizia, che fornisce un'idea dei delicati temi che il film andrà a trattare. Per chi non lo sapesse, infatti, la storia narra del rapporto tra lo studente Tsuneo e Josee, una ragazza costretta sulla sedia a rotelle a causa di una salute cagionevole. I due si incontrano per caso una mattina, durante una passeggiata tra Josee e sua nonna.

E voi, invece, che aspettative avete per il nuovo film dallo studio di My Hero Academia atteso definitivamente il 25 dicembre? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.