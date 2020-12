Josee, the Tiger and the Fish: i primi 4 minuti del film ci presentano i protagonisti

Lo studio BONES sul proprio sito ufficiale ha reso pubblici i primi 4 minuti del film Josee, the Tiger and the Fish in uscita a Natale 2020. Andiamo insieme a vedere il video.

Tratta da un racconto di Seiko Tanabe pubblicato nel 1985 all'interno di una collezione di storie dal titolo omonimo, la pellicola narra la relazione tra lo studente universitario, Tsuneo, e Josee, una ragazza che, a causa di una disabilità, raramente lascia la propria abitazione da sola.

Tra i vari membri dello staff che hanno partecipato alla creazione dell'opera individuiamo il regista, Kotaro Tamura, che già in passato aveva lavorato all'anime Noragami, lo sceneggiatore, Sayaka Kuwamura, e il compositore delle musiche Evan Call, che ricordiamo in particolare per la colonna sonora di Violet Evergarden. ll character design è stato invece affidato a Nao Emoto e Haruko Iizuka.

A causa della pandemia di COVID-19 la data di pubblicazione di Josee, the Tiger and the Fish venne posticipata. Inizialmente annunciato per l'estate 2020, il lungometraggio verrà distribuito nelle sale giapponesi il giorno 25 Dicembre 2020.

Recentemente avevamo potuto vedere il nuovo trailer di Josee, the Tiger and the Fish ed ora, a ridosso dell'uscita in patria dell'opera, lo studio d'animazione che ha lavorato al progetto, BONES, ne ha reso disponibili i primi 4 minuti, i quali possono essere osservati nel video in copertina a questa news. Nell'anteprima possiamo dare un primo sguardo ad alcuni personaggi personaggi ed assistere al primo incontro tra i due protagonisti.

Cosa ne pensate dell'inizio del film? Siete interessati a quest'opera? Fatecelo sapere con un commento.