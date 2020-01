Josee, the Tiger and the Fish: rivelata la finestra d'uscita insieme a una key visual

Gli ultimi anni hanno garantito diverse storie toccanti al pubblico. Oltre alle opere di Makoto Shinkai, spiccano indubbiamente titoli come Voglio mangiare il tuo Pancreas e La Forma della Voce. In particolare quest'ultimo ha toccato anche il tema della disabilità, e lo stesso argomento sarà parte della storia di Josee, The Tiger and the Fish.

Il sito ufficiale e l'account Twitter del lungometraggio Josee, The Tiger and the Fish ha comunicato la data di uscita orientativa nelle sale cinematografiche nipponiche. Contrariamente alle prime aspettative che prevedevano una programmazione durante la fine dell'anno, Josee, The Tiger and the Fish è stato confermato per l'estate 2020.

Meno mesi del previsto per vedere quindi la toccante storia di Tsuneo e Josee. Per accompagnare la notizia su questa finestra d'uscita è stata svelata anche una key visual preparata da Nao Emoto, character designer del film, e che potete vedere in calce.

Nato dalla mente di Tanabe, che pubblicò la storia originale nel 1985 all'interno di un'antologia con altri racconti, Josee, The Tiger and the Fish ha già ricevuto un live action nel 2003 e sarà a breve in pubblicazione in formato manga. Di questo se ne occuperà ancora Nao Emoto, incaricata delle illustrazioni, e sarà pubblicato su Da Vinci magazine di Kadokawa a partire da gennaio.