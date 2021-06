Josee, the Tiger and the Fish trapelato in Cina due mesi prima dell'uscita ufficiale

È successo di nuovo, una copia del blu ray di un film animato è stato nuovamente trafugato in Cina e rilasciato mesi prima dell'uscita ufficiale. Questo è il caso di Josee, the Tiger and the Fish, l'ultimo lungometraggio originale realizzato dallo Studio BONES, lo stesso dietro a My Hero Academia.

Sembra che stia iniziando a sfuggire di mano ai produttori il controllo delle copie distribuite in Cina dei vari Blu Ray. Solo qualche mese fa, infatti, era stato leakato in anticipo Violet Evergarden: The Movie dopo la diffusione al cinema che, già diverse settimane prima dell'uscita dell'home video, era rintracciabile in numerosi siti di streaming pirata.

Questa volta è toccato però a Josee, the Tiger and the Fish, il film strappalacrime di Studio BONES debuttato nei cinema in Giappone lo scorso dicembre. Mancavano appena due mesi alla distribuzione dell'home video, tuttavia una copia è finita nelle mani sbagliate e adesso il film è disponibile in numerosi siti di streaming illegale. Non sappiamo se il comitato correrà ai ripari con segnalazioni e denunce, ad ogni modo questo è il secondo caso nel giro di pochi mesi che potrebbero costringere le case di produzione a cambiare i piani distribuzione.

