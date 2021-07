Josee, La Tigre e i Pesci arriverà nei cinema in Italia: l'annuncio di Anime Factory

Studio BONES, la compagnia dietro l'adattamento anime di My Hero Academia, Noragami e Mob Psycho 10 si sta ultimamente dando molto da fare anche sul fronte dei titoli cinematografici. L'ultimo in ordine di uscita è Josee, La Tigre e i Pesci, un film strappalacrime che presto arriverà anche in Italia.

Niente Netflix per il film di Studio BONES, quantomeno non nell'immediato dal momento che Anime Factory, la costola dedita all'animazione nipponica di Koch Media, ha annunciato di aver acquisito i diritti per distribuire sul grande schermo la pellicola nel nostro Paese. Il lungometraggio ispirato al romanzo omonimo di Seiko Tanabe ha già avuto modo di far parlare positivamente di sé nonostante l'edizione home video sia trapelata in Cina con due mesi di anticipo.

Per chi non avesse mai sentito parlare del film, la storia narra del rapporto tra lo studente Tsuneo e Josee, una ragazza costretta sulla sedia a rotelle a causa di una salute cagionevole. La loro vita sarà destinata ad essere stravolta dopo il loro primo incontro una mattina, per caso, durante una passeggiata tra Josee e sua nonna.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori novità da parte del distributore circa la data d'uscita della pellicola sul grande schermo. E voi, invece, siete contenti di questa acquisizione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.