Josée, la Tigre e i Pesci: tutte le sale dove sarà possibile vedere il film in italiano

Ormai ci si avvicina sempre di più al debutto italiano di Josée, la Tigre e i Pesci, film di Studio BONES distribuito in Giappone a fine 2020 e che in Italia è stato portato da Anime Factory. La stessa azienda nostrana ha divulgato tutti i cinema in cui sarà possibile guardare il film in tre giornate evento.

Abruzzo

Chieti – Movieland

L’Aquila – Movieplex

Montesilvano – The Space Cinema

Rocca San Giovanni – Ciak City

Silvi – Multiplex Universo

Spoltore – Arca

Teramo – Smerlado

Basilicata

Matera UCI Red Carpet

Calabria

Catanzaro – The Space Cinema

Lamezia Terme – The Space Cinema

Reggio Calabria – Multisala Lumiere

Campania

Afragola – Happy Maxicinema

Caserta – Duel

Casoria – UCI Cinemas

Castellammare di Stabia – Stabia Hall

Marcianise – UCI Cinemas

Mercogliano – Movieplex

Napoli – Modernissimo

Napoli – The Space Cinema

Nola – The Space Cinema

Salerno – The Space Cinema

Torrecuso – Torrevillage

Emilia-Romagna

Bologna – The Space Cinema

Carpi – Space City

Casalecchio di Reno – UCI Cinemas Meridiana

Cento – Cinepark

Cesena – Alladin

Comacchio – Cineplus

Faenza – Cinedream

Ferrara – UCI Cinemas

Forlì – Astoria

Forlimpopoli – Cineflash

Modena – Raffaello

Modena – Victoria

Parma – The Space Cinema – Barilla Center

Parma – The Space Cinema – Cinecity

Piacenza – UCI Cinemas

Ravenna – Cinemacity

Reggio Emilia – UCI Cinemas

Riccione – Cinepalace

Rimini – Le Befane

Rubiera – Multisala Emiro

Sant’Agata Bolognese – CINECI

Savignano sul Rubicone – UCI Cinemas Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Pordenone – Cinemazero

Pradamano – The Space Cinema

Trieste – Nazionale

Trieste – The Space Cinema

Villesse-Gorizia – UCI Cinemas

Lazio

Anzio – Astoria

Frascati – Politeama

Frosinone – Dream

Guidonia – The Space Cinema

Latina – Oxer

Ostia – Cineland

Roma – Adriano

Roma – Andromeda

Roma – Atlantic

Roma – Jolly

Roma – Lux

Roma – Madison

Roma – Odeon

Roma – Starplex

Roma – The Space Cinema – Parco de’ Medici

Roma – UCI Cinemas Maximo

Roma – UCI Cinemas Parco Leonardo

Roma – UCI Cinemas Porta di Roma

Roma – UCI Cinemas Roma Est

Terracina – Rio

Velletri – Multiplex Augustus

Liguria

Fiumara – UCI Cinemas

Genova – City

Genova – The Space Cinema

La Spezia – Nuovo

Sanremo – Ariston roof

Lombardia

Arosio – Cinelandia

Assago – UCI Cinemas Milanofiori

Bellinzago Lombardo – Arcadia

Bellinzago Novarese – Movie Planet

Belpasso – The Space Cinema

Bergamo – Capitol

Bergamo – UCI Orio al Serio

Brescia – Multisala OZ

Busnago – Movieplanet

Cerro Maggiore – The Space Cinema

Cesano Boscone – Cristallo

Como – Cinelandia

Cortefranca – Starplex

Cortenuova – Starplex

Cremona – Spaziocinema

Curno – UCI Cinemas Curno

Curtatone – Starplex

Erbusco – Arcadia

Gallarate – Cinelandia

Lissone – UCI Cinemas

Mantova – Cinecity

Milano – Citylife

Milano – The Space Cinema – Odeon

Milano – UCI Cinemas Bicocca

Milano – UCI Cinemas Certosa

Montano Lucino – UCI Cinemas Como

Montebello – The Space Cinema

Paderno Dugnano – Le Giraffe

Parona Lomellina- Movie Planet

Pieve Fissiraga – Cinelandia

Rozzano – The Space Cinema

San Giuliano – Movieplanet

Sesto San Giovanni – Notorious Cinemas

Sondrio – Starplex

Tradate – Starplex

Treviglio – Spaziocinema

Varese – Impero

Vimercate – The Space Cinema

Marche

Ancona – Multiplex Giometti

Ascoli Piceno – Multiplex delle Stelle

Fermo – Super 8

Jesi – Multiplex Giometti

Macerata – Multiplex 2000

Matelica – Multiplex Giometti

Pesaro – Multiplex Giometti

Porto Sant’Elpidio – Multiplex Giometti

Tolentino – Multiplex Giometti

Piemonte

Alessandria – UCI Cinemas

Asti – Cinelandia

Beinasco – The Space Cinema

Biella – Mazzini

Borgo San Dalmazzo – Cinelandia

Borgo Vercelli – Movie Planet

Bra – Vittoria

Casale Monferrato – Cinelandia

Castelletto Ticino – Movie Planet

Dogliani – Multilanghe

Fiano – Cineferonia

Moncalieri – UCI Cinemas

Torino – Ideal

Torino – The Space Cinema

Torino – UCI Cinemas Lingotto

Puglia

Bari – Galleria

Bari – UCI Showville

Brindisi – Andromeda

Casamassima – The Space Cinema

Foggia – Città del Cinema

Gioia del Colle UCI Seven

Molfetta – UCI Cinemas Cinestar

Monopoli – Red Carpet

Polignano a Mare – Vignola

San Giorgio Jonico – Multisala Casablanca

Santeramo in Colle – Pixel

Surbo – The Space Cinema

Sardegna

Cagliari – UCI Cinemas

Iglesias – Madison Cineworld

Oristano – Ariston

Sassari – Moderno

Sestu – The Space Cinema

Sicilia

Bagheria – Supercinema

Castrofilippo – Planet

Catania – UCI Cinemas

Messina – Iris

Palermo – Metropolitan

Palermo – Planet

Palermo – UCI Cinemas

Partinico – Empire

Ragusa – Madison

San Giovanni La Punta – Cinestar

Toscana

Arezzo – UCI Cinemas

Campi Bisenzio – UCI Cinemas

Firenze – Marconi

Firenze – The Space Cinema

Firenze – UCI Cinemas

Grosseto – The Space Cinema

Livorno – The Space Cinema

Montevarchi – Cine8

Pistoia – Lux

Pisa – Isola Verde

Pontedera – Cineplex

Prato – Multiplex Omnia Center

Santa Croce sull’Arno – Cinema Lami

Sinalunga – UCI Cinemas

Trentino-Alto Adige

Bolzano – Cineplexx

Bolzano – UCI Cinemas

Trento – Modena

Umbria

Corciano – The Space Cinema Gherlinda

Perugia – UCI Cinemas

Terni – The Space Cinema

Valle D’Aosta

Aosta – Cinelandia

Veneto

Bassano del Grappa – Metropolis

Conegliano – Cinergia

Fiume Veneto – Uci Cinemas

Limena – The Space Cinema

Marano Vicentino – Starplex

Marcon – UCI Cinemas

Mestre – IMG Candiani

Paese – Manzoni

Rovigo – Notorious cinemas

San Giovanni Lupatoto – UCI Cinemas

Silea – The Space Cinema

Sona – The Space Cinema

Vicenza – UCI Luxe Cinemas Palladio

Vicenza – Aracoeli

Vittorio Veneto – Verdi

Josée la Tigre e i Pesci sarà disponibile in Italia il 27, 28 e 29 settembre 2021 in questi cinema. Per l'occasione, Anime Factory e J-POP hanno stretto una partnership per il film.