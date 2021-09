Josée, la Tigre e i Pesci: una scena in esclusiva in italiano dal film di BONES

Gli anime non sono di certo solo scazzottate e azione. Negli ultimi anni, in particolare nel settore cinematografico, viene lasciato sempre più spazio a opere che toccano il cuore. Tra Your Name e Hello World e altri lavori, a breve in Italia potremo godere di Josée, la Tigre e i Pesci, prodotto di Studio BONES distribuito da Anime Factory.

Vi abbiamo già presentato un trailer in esclusiva di Josée, la Tigre e i Pesci, dove Anime Factory metteva per la prima volta in luce il lavoro effettuato sul doppiaggio italiano. Abbiamo quindi potuto fare un primo incontro con questi personaggi che faranno il loro debutto al cinema il 27 settembre, primo di tre giorni evento.

Mancano quindi pochissimi giorni prima della proiezione al cinema del film di BONES, ed è per questo che Anime Factory presenta una nuova clip di Josée, la Tigre e i Pesci in esclusiva per Everyeye. Il video in alto, disponibile anche sul nostro canale Youtube di Everyeye Plus, mostra un incontro molto movimentato tra Tsuneo, il protagonista maschile della storia, e Josée, la coprotagonista femminile in sedia a rotelle.

La clip di un minuto e mezzo mette in risalto il carattere dei due personaggi, oltre che la loro voce in italiano e la regia dello studio d'animazione giapponese. Josée, la Tigre e i Pesci sarà disponibile il 27, 28 e 29 settembre 2021 esclusivamente per i cinema.