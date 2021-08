Josée, la Tigre e i Pesci: trailer italiano in esclusiva per il film evento

Conosciamo bene Studio BONES, la casa d'animazione giapponese che nel corso degli anni ha portato tante serie importanti e delle piccole perle. Lo scorso anno, dopo aver concluso i lavori su My Hero Academia stagione 4, si è impegnato sul film Josée, la Tigre e i Pesci.

In Giappone, Josée, la Tigre e i Pesci è stato proiettato a Natale 2020. La storia di Josée e Tsuneo ha già appassionato gli spettatori nipponici, mentre a breve toccherà al pubblico italiano. A luglio infatti Anime Factory ha rivelato che porterà Josée, la Tigre e i Pesci nelle sale italiane. La costola di Koch Media renderà disponibile Josée, la Tigre e i Pesci il 27, 28 e 29 settembre 2021 esclusivamente per i cinema.

Per celebrare l'evento, Everyeye vi propone in esclusiva il trailer italiano di Josée, la Tigre e i Pesci, che potete guardare in alto. Il nuovo film anime targato Anime Factory si mostra quindi con le voci nostrane, accompagnate dalle musiche preparate per l'occasione da Eve, "Ao no Waltz" e "Shinkai".

La regia del film è stata affidata a Kotaro Tomura, la sceneggiatura a Sayaka Kuwamura mentre al character design hanno lavorato Nao Emoto e Haruko Izuka. La storia è tratta dall'omonimo romanzo di Seiko Tanabe.