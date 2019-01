Joshi Kausei: il manga silenzioso di Ken Wakai diventa un anime

Joshi Kausei è un manga molto atipico, che vede come parte fondante della propria struttura l'assenza di dialoghi. Nonostante ciò, la serie è riuscita ad ottenere un adattamento animato, e ora la produzione ci informa sugli ultimi sviluppi dell'opera.

L'arrivo della serie Joshi Kausei è programmata per Aprile, ancora senza un giorno preciso. Intanto però arrivano nuove informazioni divulgate dall'account ufficiale Twitter della serie.

Il cast vede la presenza di Rika Tachibana, che ha già avuto qualche piccolo ruolo in The Idolmaster Cinderella Girls Viewing Revolution, Tomomi Mineuchi e Yurika Kubo che daranno le voci rispettivamente alla protagonista Momoko Futo, Shibumi Shibusawa e Mayumi Koi. In calce potete trovare le prime key visual dedicate alle tre ragazze più il poster di annuncio della serie.

La regia è stata affidata a Noriyoshi Sasaki (Ojisan to Marshmallow, King's Game The Animation, Holmes of Kyoto), mentre Kyōhei Yamamoto (Wotakoi: L'amore è complicato per gli otaku) si occuperà del design dei personaggi. Lo Studio Seven sarà l'incaricato delle animazioni.

Joshi Kausei è in corso dal 2013 sulla rivista online Web Comic Action di Futabasha e finora ha otto volumi all'attivo. In inglese, la serie è disponibile anche in simulcast su Crunchyroll.