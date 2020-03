Jotaro Kujo di Le Bizzarre Avventure di JoJo rivive in questo splendido cosplay

Il manga generazionale creato da Hirohiko Araki Le Bizzarre Avventure di JoJo sta raccogliendo finalmente il successo che si merita, grazie anche alla riuscita trasposizione anime di questi anni. Vediamo tutto l'affetto dei fan per l'opera con questo riuscito cosplay di Jotaro Kujo.

Protagonista di Stardust Crusaders, Jotaro Kujo è uno dei personaggi più rappresentativi della serie di Araki e uno dei più amati. Dotato dello stand Star Platinum, uno dei più potenti e veloci, in grado di bloccare persino il tempo per alcuni secondi, Jotaro è anche uno dei pochi personaggi ad apparire per più serie di seguito, proprio a testimonianza della sua grande popolarità. Sul suo profilo Instagram, l'utente mangandg omaggia il personaggio presentandoci un bellissimo cosplay dotato persino dello stand. Il risultato finale è davvero azzeccato e potete trovarlo in calce alla notizia.

Se non aveta mai visto Jotaro all'opera, niente paura. Su Netflix potete trovare le prime due stagioni di Le Bizzarre Avventure di JoJo e rivivere così le prime avventure della famiglia Joestar in lotta contro il malvagio Dio Brando, vampiro immortale che li perseguita negli anni. Proprio sulla realizzazione dei cattivi nel suo manga, Hirohiko Araki si è speso in quest'intervista dandoci alcuni dettagli sulle sue fonti di ispirazione. Il manga di Le Bizzarre Avventure di JoJo è ancora in corso in Giappone con l'ottava parte, JoJolion, ambientata nella cittadina immaginaria di Morio Cho.