Jotaro Kujo lowcost nel cosplay a tema Jojo del geniale Lonelyman

Il mondo dei cosplay è molto variegato, tra chi si propone come modello amatoriale e chi professionale. E poi c'è chi, col suo genio, riesce a trascendere entrambe queste visioni creando personaggi fedeli ma completamente diversi. Lowcost cosplay è il capo indiscusso di questo settore e ora lo vediamo all'opera con Le Bizzarre Avventure di Jojo.

Di personaggi bizzarri da replicare Jojo ne ha tanti, quindi Lonelyman può soltanto trovarsi a proprio agio con queste figure create da Hirohiko Araki. Non a caso in passato già presentò il suo cosplay di Josuke Higashikata in versione lowcost. Ora tocca a una altro protagonista de Le Bizzarre Avventure di Jojo, uno di quelli più presenti nel corso delle varie serie.

Lonelyman sfrutta un flacone di shampoo e un pennarello per ricreare Jotaro Kujo in un cosplay lowcost. Il suo look tutto bianco ripreso dalla quarta serie è azzeccato nonostante il cosplayer non abbia utilizzato il classico cappello del protagonista, bensì un gioco di prospettive con lo shampoo. Ancora una volta, il ragazzo è riuscito a sorprendere e a divertire il suo pubblico.

Jotaro Kujo è tornato di recente in Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, uno degli anime più attesi dell'anno, dove però la protagonista è Jolyne Kujo.