Jotaro Kujo è il protagonista di una bellissima fan art italiana

Nonostante l'immensa storia ideata e disegnata dal maestro Hirohiko Araki nella sua opera principale, ovvero Le Bizzarre Avventure di Jojo , sia piena di protagonisti diversi, il più memorabile, e anche ricorrente, rimane Jotaro Kujo, nipote di Joseph e padre di Jolyne, rispettivamente i personaggi principali della seconda e della sesta serie.

Potrebbero essere molte le motivazioni alla base del successo del personaggio di Jotaro. Forse il suo carattere taciturno ma riflessivo, la sua incredibile attenzione e strategia durante i combattimenti più complessi, o anche semplicemente il fatto che è "nato" insieme al concetto di Stand, introdotti appunto nella terza stagione della serie, potrebbero essere tutti validi motivi per trovarlo sempre un gradino più in alto rispetto agli altri Jojo.

Naturalmente anche le numerose apparizioni nel corso dei capitoli, come nella quarta serie, Diamond Is Unbreakable, dove spesso torna per assistere Josuke, figlio illegittimo di suo nonno Joseph. Gli appassionati hanno mostrato più volte l'affetto nei confronti di Jotaro, sia attraverso fedelissimi cosplay, sia con splendidi disegni.

L'ultimo omaggio all'incredibile stile di Araki è stato realizzato da un artista italiano, l'utente @DonnyAlchill, che ha condiviso su Twitter lo splendido disegno che trovate in calce alla notizia. Ricordiamo inoltre che per il prossimo novembre è prevista l'uscita della nuova figure dedicata a Star Platinum.