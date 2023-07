Joy Boy: a chi è ispirato l'uomo più misterioso di ONE PIECE? La vera leggenda

Finalmente nell'anime sta giungendo il momento che tutti aspettavano. Gli spettatori potranno godersi quella fase che i lettori del manga si sono goduti oltre un anno fa: il risveglio di Rufy e non solo. C'è infatti molto altro dietro ciò che sta succedendo negli ultimi episodi di ONE PIECE, con la puntata 1071 che spiegherà tante cose.

Infatti, tornerà Joy Boy, l'uomo leggendario risalente a secoli prima intorno al quale c'è un'aura di mistero inscalfibile. Questo personaggio di ONE PIECE sembra guidare una rivolta necessaria per cambiare il mondo. Non si sa ancora come apparirà Joy Boy, se apparirà nel manga di Eiichiro Oda, ma intanto si conoscono le sue origini. C'è infatti un'ispirazione particolare per Joy Boy, ecco le sue origini.

Secondo un libro, "The encyclopaedia of things that never were: Creature, Places and People", Joyboy è il dio della danza, che sorride sempre e ha origini africane seppur sia prevalentemente diffuso nella regione caraibica. Il libro in questione, la cui immagine è disponibile in basso, illustra un individuo dalla carnagione scura con un sorriso largo e che ha una silhouette che ricorda molto quella di Rufy. Naturalmente, a Joyboy piace non solo danzare, ma festeggiare in generale, è una divinità dalla natura allegra, così come quella del protagonista di ONE PIECE.

Un altro tassello lo si deduce dalle origini: Joyboy è nato sulle navi di schiavi, con racconti che venivano tramandati oralmente su questa figura che sarebbe giunta a salvarli e a donargli la libertà. Ciò sembra confermare un parallelo tra il Joyboy reale e il Joy Boy di ONE PIECE.