Judgment Day, un epico trailer presenta ufficialmente il nuovo evento crossover Marvel

I supereroi Marvel saranno presto al centro di una guerra fratricida nel prossimo evento crossover della Casa delle Idee: Judgment Day. Dopo aver anticipato alcuni dettagli sulla guerra tra Avengers, X Men e Eterni, Marvel Comics pubblica un trailer per presentare ufficialmente la serie in arrivo a Luglio.

A.X.E.: Judgment Day sarà una serie limitata in sei numeri, realizzata dallo sceneggiatore Kieron Gillen e dall'artista italiano Valerio Schiti. Prima dell'inizio della serie, l'evento Judgment Day sarà introdotto da un albo pensato per il prossimo Free Comic Book Day intitolato Avengers/X-Men #1, in uscita a Maggio; e dal prologo A.X.E.: Eve of Judgment #1, realizzato da Gillen e dall'artista Pasqual Ferry, in arrivo a Giugno.



Judgment Day, secondo quanto dichiarato dalla Casa delle Idee, lascerà un profondo impatto sulla mitologia dell'Universo Marvel, andando a intrecciare trame sviluppatesi nel corso degli ultimi anni, come la scoperta dell'immortalità da parte degli X-Men, il nuovo obiettivo di vita degli Eterni e l'accasamento dei Vendicatori all'interno del cadavere di un Celestiale.



Le prime avvisaglie della guerra imminente sono comparse già nella testata Eternals, che ha gettato le basi per il crossover. In calce, oltre al trailer, condividiamo anche la cover di A.X.E.: Judgment Day #1, realizzata da Mark Brooks.



L'appuntamento con Free Comic Book Day: Avengers/X-Men #1 è fissato per il 7 Maggio, mentre l'uscita del prologo A.X.E.: Eve of Judgment #1 è prevista, negli Stati Uniti, per il prossimo 29 Giugno.