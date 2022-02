Judgment Day, Marvel svela tutti i dettagli sulla guerra tra Avengers, X-Men e Eterni

Dopo la pubblicazione di diverse anticipazioni, compreso un teaser che rivela un importante collegamento tra Eterni e X Men, Marvel Comics ha annunciato ufficialmente Judgment Day, evento crossover che inizierà a Luglio 2022 e che vedrà Avengers, X-Men e Eterni darsi battaglia.

A raccontare questo crossover sarà Kieron Gillen, con l'italiano Valerio Schiti ai disegni. In Judgment Day, gli Eterni scopriranno una sconcertante verità sui mutanti. Attaccheranno quindi la nazione di Kraoka, casa degli X-Men, che hanno lentamente costruito la loro utopia arrivando ad ottenere anche l'immortalità. Gli Avengers, che attualmente risiedono in una base operativa ottenuta dal cadavere di un Celestiale, cercheranno di mettere pace tra i due gruppi.



"C'è una metafora classica che descrive l'Universo Marvel - una scatola dei giochi, da cui i creatori prendono i giocattoli, ci giocano e li rimettono a posto. La capisco, ma non è come la vedo io - io interpreto il 'giocare' in un altro modo. Penso ad un negozio di musica, con tutti quegli strumenti con le loro diverse qualità, che suggeriscono canzoni diverse, storie diverse", spiega Gillen. "Pur con tutti gli strumenti Marvel che ho suonato, non ho mai scritto un evento. Scrivere un evento è diverso. Non è come suonare uno strumento. È come dover badare a tutti gli strumenti del negozio di musica Marvel. Non è come scrivere una canzone. È come scrivere una sinfonia".



"È bellissimo avere l'opportunità di poter disegnare un altro evento Marvel dopo Empyre", afferma Schiti. "La differenza è che l'altra volta ero semplicemente emozionato, ma ora so quanto sono alte le aspettative, quindi sono sia emozionato che spaventato! Fortunatamente, ho con me i grandissimi Kieron Gillen e Marte Garcia che mi guardano le spalle e insieme possiamo affrontare qualsiasi minaccia cosmica!".



Il primo assaggio di Judgment Day sarà contenuto in Free Comic Book Day: Avengers/X-Men #1, che verrà distribuito gratuitamente negli Stati Uniti il 7 Maggio 2022. Il crossover inizierà poi a tutto regime nel mese di Luglio. Le testate degli Avengers, X-Men e Eterni cominceranno a prepararsi all'evento già da Aprile: in Eternals #11, infatti, Capitan America sfiderà gli Eterni in preparazione del crossover.