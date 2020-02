Juggernaut ottiene un nuovo costume nella nuova serie di Dawn of X

Sembra che uno dei progetti di reboot riguardanti gli X-Men , ideati da Jon Hickman, introdurrà a breve una nuova serie in cui l'antagonista principale sarà Juggernaut, ambientata nell'universo di uno degli acerrimi nemici dei supereroi mutanti, che farà il suo ritorno con un nuovo costume. Dawn of X

Tra i fan il nuovo costume, che potete trovare in fondo alla pagina in una bellissima cover del primo volume dedicato al villain, sta riscuotendo un discreto successo, dato che dopo molto tempo viene creato un nuovo design appositamente per lui.

Per chi non avesse seguito le avventure di Juggernaut, attualmente si trova su Krakoa, un luogo in cui amici e nemici vivono in un'armonia delicata, dovuta soprattutto al passato dei numerosi personaggi coinvolti. Nella nuova serie vedremo Cain Marko provare a superare il suo passato, anche attraverso l'accettazione di diversi eventi che lo hanno segnato.

La nuova serie sarà scritta da Fabian Nicieza e disegnata da Ron Garney, mentre la cover è stata illustrata da Geoff Shaw. Il costume che potete osservare riprende naturalmente il rosso caratterizzante di Juggernaut introducendo però un simbolo, presente sul torace, dal quale si scatena una intensa luce in grado di illuminarlo completamente.

"Dopo anni passati tra pazzia e tristezza, ora Juggernaut sembra avere una buona reputazione per gli X-Men, e mentre si trova nel Limbo, i mutanti riescono ad ottenere quello che avevano sempre voluto, e sperato...e Cain non può farne parte.." queste sono le parole di Nicieza a IGN, che ha proseguito "Come reagirà a questo rifiuto porterà all'esplorazione di sé stesso, privato dell'unica cosa che, nel bene e nel male, lo ha definito per tutta la sua vita."